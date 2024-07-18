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Украинцы запасаются наличными из-за отключения энергопитания – НБУ

20:32, 18 июля 2024
На одного жителя Украины на 1 июля приходилось 65 банкнот и 181 монета.
Украинцы запасаются наличными из-за отключения энергопитания – НБУ
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В наличном обороте Украины по состоянию на 1 июля этого года находилось 800,9 млрд грн. Это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (на 1 января 2024 – 764,4 млрд грн).

Как сообщают в НБУ, темпы роста наличных денег в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами. Ведь традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги.

Кроме того, отключения энергопитания, вызванные атаками россии на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег, подчеркивают в Нацбанке.

Так, по информации НБУ в наличном обращении на 1 июля этого года находится 2,7 млрд шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд грн., а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд грн.

На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 – 66 и 177 соответственно).

По данным НБУ, больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества в обращении соответственно).

«Меньше – банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно)», - отмечают в Нацбанке.

Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 пришелся на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.

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