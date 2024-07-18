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Макрон назвал ключевые вопросы саммита Европейского политического сообщества

14:36, 18 июля 2024
Среди основных тем поддержка Украины и новый диалог с Британией.
Макрон назвал ключевые вопросы саммита Европейского политического сообщества
Источник фото: Reuters
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Бленгеймский дворец в Великобритании, где сегодня проходит четвертый саммит Европейского политического сообщества. Участники собрания из 47 стран подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Программа французского лидера включает совместный круглый стол с представителями Молдовы по вопросам защиты демократии и борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией, а также встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Этот новый саммит станет возможностью подтвердить нашу приверженность миру, безопасности и стабильности на европейском континенте вместе со всеми нашими партнерами, а также подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины», - отмечает пресс-служба президента Франции.

Макрон также выразил особые надежды на развитие диалога с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Я думаю, что у нас есть много перспектив, это прекрасная возможность для перезагрузки наших отношений (с Великобританией - ред.), и обсуждения многих перспектив», - отметил он перед началом встречи.

Это уже четвертый саммит Европейского политического сообщества после предыдущих встреч в Праге, Кишиневе и Гренаде. Европейское политическое сообщество было создано по предложению Макрона в мае 2022 года во время французского председательства в Совете Европейского Союза.

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