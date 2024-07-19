Как получить наследство в 2024 году – семь пунктов, на которые следует обратить внимание

Особенности наследования в 2024 году.

Наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица – наследодателя, к другим лицам – наследникам. Наследование может быть либо по завещанию, либо по закону.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили особенности наследования в 2024 году.

В частности, специалисты объяснили:

– Какая очередность при наследовании по закону?

– Что можно унаследовать?

– Когда подавать заявление об открытии наследства?

Ниже изображено 7 пунктов, которые помогут разобраться как получить наследство в 2024 году:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.