Как получить наследство в 2024 году – семь пунктов, на которые следует обратить внимание

Наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица – наследодателя, к другим лицам – наследникам. Наследование может быть либо по завещанию, либо по закону.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили особенности наследования в 2024 году.
В частности, специалисты объяснили:
– Какая очередность при наследовании по закону?
– Что можно унаследовать?
– Когда подавать заявление об открытии наследства?
Ниже изображено 7 пунктов, которые помогут разобраться как получить наследство в 2024 году:
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