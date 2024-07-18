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Во Львове маршрутка врезалась в опору электропередач: двое пострадавших

16:21, 18 июля 2024
76-летняя женщина и 60-летний мужчина получили травмы головы.
Во Львове маршрутка врезалась в опору электропередач: двое пострадавших
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Во Львове на проспекте Красной Калины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, которая врезалась в опору электропередач. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

«На проспекте Красной Калины, 60 произошло ДТП с пострадавшими. Движение в направлении Сыхова перекрыто. В результате ДТП есть обрыв электросети», - говорится в сообщении патрульных.

Руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко уточнила, что пострадали мужчина и женщина. «У 76-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы. Также госпитализирован 60-летний мужчина, у него открытая черепно-мозговая трамва, состояние - стабильное», - сообщила она.

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