Практика судів
  1. В Україні

У Львові маршрутка врізалася в опору електропередач: двоє постраждалих

16:21, 18 липня 2024
76-річна жінка та 60-річний чоловік отримали травми голови.
У Львові маршрутка врізалася в опору електропередач: двоє постраждалих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові на проспекті Червоної Калини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

«На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі», - йдеться у повідомленні патрульних.

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко уточнила, що постраждали чоловік та жінка. «У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан – стабільний», - повідомила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект

Поліцейським дозволять використовувати електрошокери до осіб, які намагаються уникнути затримання.

Замовити техніку та інші товари з-за кордону стане дорожче – Кабмін схвалив оподаткування посилок від 45 євро

Посилки від 45 євро будуть оподатковуватися.

Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів

Законопроект про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством наштовхнувся на критику, але така процедура вже існує і застосовується, а подальші зміни – вимога щодо вступу до ЄС і отримання європейських грошей.

15% вартості при продажу авто і 5% при продажі квартири чи землі – які нові ставки військового збору пропонує увести Кабмін

Кабмін готується внести до Верховної Ради законопроект про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва