У Львові маршрутка врізалася в опору електропередач: двоє постраждалих

76-річна жінка та 60-річний чоловік отримали травми голови.

У Львові на проспекті Червоної Калини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

«На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі», - йдеться у повідомленні патрульних.

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко уточнила, що постраждали чоловік та жінка. «У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан – стабільний», - повідомила вона.

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