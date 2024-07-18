Особенности сезонной работы: что нужно знать работникам

Сезонными работниками считаются работники, выполняющие работы, выполняемые не круглогодично, а в течение определенного периода, не превышающего шести месяцев.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности сезонной работы.

Сезонными работниками считаются работники, выполняющие работы, которые в результате природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев.

Лица, принимаемые на сезонные работы, должны быть предупреждены об этом при заключении трудового договора. В приказе о принятии на работу должно быть указано, что данный работник принимается на сезонную работу.

Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается, то есть отказ без каких-либо мотивов либо по основаниям, не относящимся квалификации или профессиональным качествам работника, либо по другим основаниям, не предусмотренным законом.

Виды сезонных отраслей

лесная промышленность и лесное хозяйство;

торфяная промышленность;

сельское хозяйство;

перерабатывающие отрасли промышленности;

санаторно-курортные заведения и заведения отдыха;

транспортно-дорожный комплекс

В Списке сезонных работ и сезонных отраслей не указываются конкретные профессии, должности сезонных работников и не детализированы сезонные работы. В этой связи перечень таких профессий, должностей и конкретных видов сезонных работ, а также продолжительность, дату начала и окончания таких работ рекомендуется предприятиям устанавливать в коллективном договоре или другом локальном документе.

Условия заключения трудовых договоров с сезонными работниками

Трудовые договоры с сезонными работниками являются срочными трудовыми договорами.

Трудовой договор во время принятия на сезонные работы может быть заключен на срок, не превышающий продолжительности сезона и не более шести месяцев, для выполнения временных работ – не более 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующего работника – не более 4 месяцев.

Сезонным работникам при принятии на работу испытательный срок в целях проверки соответствия работника предоставленной ему работе не устанавливается. Установление испытания при принятии сезонного работника нарушение трудового законодательства.

Оплата труда

На временных и сезонных работников распространяются формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, действующих на предприятии. То есть оплата труда за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ) должна производиться не ниже минимальной заработной платы.

Право на ежегодный отпуск

Работники, принятые на сезонные работы, имеют право на ежегодный отпуск. Продолжительность ежегодного отпуска определяется пропорционально отработанному работником времени у этого работодателя.

Увольнение сезонного работника

В связи с окончанием работы (сезона), а, следовательно, срока трудового договора сезонный работник подлежит увольнению. Для этого не требуется его заявления на увольнение и предупреждение работодателя о следующем увольнении работника по указанному основанию. Не нужно и согласие профсоюзного комитета, если работник является членом действующего на предприятии профсоюза.

Действия работника, если его уволили, но не выплатили заработную плату

Если работнику задолжали заработную плату, он должен:

обратиться в письменном виде к работодателю с заявлением о выплате зарплаты, а также о компенсации потери ее части в связи с нарушением сроков ее выплаты;

обратиться с письменным заявлением в Государственную службу Украины по вопросам труда, если обращение к работодателю не дало результатов;

обратиться в прокуратуру, полицию с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении виновных лиц к ответственности.

Если указанные обращения не привели к выплате заработной платы, работник может взыскать задолженность с работодателя, обратившись в суд с требованием о взыскании причитающейся ему заработной платы.

Если руководителем предприятия были нарушены нормы Кодекса Законов о Труде Украины, работник может обратиться к:

первичной профсоюзной организации;

в случае возникновения индивидуального трудового спора – в комиссию по трудовым спорам, если это коллективный спор – в примирительную комиссию, трудовой арбитраж, независимого посредника;

Государственная служба Украины по трудам;

прокуратуры, полиции;

с исковым заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд.

Алгоритм действий в случае дискриминации при приеме на работу:

обратитесь к владельцу или уполномоченному им органу, физическому лицу, чтобы они в письменном виде сообщили о причине отказа в принятии на работу;

если работодатель отметил о несоответствии должности из-за вашего возраста или пола в электронной переписке, то обязательно сохранить такое сообщение, чтобы оно служило дополнительным доказательством в вашу пользу;

после получения ответа, если в нем будут содержаться факты дискриминации, то обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека или в суд.