15% стоимости при продаже авто и 5% при продаже квартиры или земли – какие новые ставки военного сбора предлагает ввести Кабмин

Кабмин готовится внести в Верховную Раду законопроект о повышении налогов.

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Правительство уже подготовило законопроект о повышении налогов. Как отмечает первый заместитель председателя Комитета ВР по налоговой политике Ярослав Железняк, всего в Кабмине надеются получить дополнительно 140 млрд грн.

После одобрения проекта Правительством он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Судя по проекту, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июля Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года. При этом Бюджетный комитет Рады изначально рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Итак, относительно повышения налогов депутат отмечает следующие изменения в законопроекте Кабмина:

повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%

установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе производимыми из давальческого сырья );

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения топлива

установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.

Автор: Наталя Мамченко

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