Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

15% стоимости при продаже авто и 5% при продаже квартиры или земли – какие новые ставки военного сбора предлагает ввести Кабмин

13:22, 18 июля 2024
Кабмин готовится внести в Верховную Раду законопроект о повышении налогов.
15% стоимости при продаже авто и 5% при продаже квартиры или земли – какие новые ставки военного сбора предлагает ввести Кабмин
Источник фото: legaleste.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство уже подготовило законопроект о повышении налогов. Как отмечает первый заместитель председателя Комитета ВР по налоговой политике Ярослав Железняк, всего в Кабмине надеются получить дополнительно 140 млрд грн.

После одобрения проекта Правительством он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Судя по проекту, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июля Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года. При этом Бюджетный комитет Рады изначально рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Итак, относительно повышения налогов депутат отмечает следующие изменения в законопроекте Кабмина:

  • повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%
  • установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе производимыми из давальческого сырья );
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;
  • установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения топлива
  • установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы через соглашения со следствием – это требование международных партнеров

Законопроект об изменениях в процедуре по освобождению коррупционеров путем заключения соглашений со следствием натолкнулся на критику, но такая процедура уже существует и применяется, а дальнейшие изменения – требование вступления в ЕС и получения европейских денег.

15% стоимости при продаже авто и 5% при продаже квартиры или земли – какие новые ставки военного сбора предлагает ввести Кабмин

Кабмин готовится внести в Верховную Раду законопроект о повышении налогов.

От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности

Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада приняла за основу законопроект Кабмина.

Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Бюджетный комитет Рады сначала рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ

Парламент принял закон о повышении акцизного налога на топливо.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва