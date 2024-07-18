15% вартості при продажу авто і 5% при продажі квартири чи землі – які нові ставки військового збору пропонує увести Кабмін

Кабмін готується внести до Верховної Ради законопроект про підвищення податків.

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Уряд вже підготував законопроект про підвищення податків. Як зазначає перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, загалом в Кабміні сподіваються отримати додатково 140 млрд грн.

Після схвалення проекту Урядом його буде зареєстровано у Верховній Раді.

Судячи з проекту, пропонується запровадити військовий збір 15% від вартості набутого автомобіля фізичними особами , які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації. А також встановити обовʼязок сплати військового збору 5% від доходу з продажу квартири, земельної ділянки та іншої нерухомості громадянами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 липня Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року. При цьому Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

Отже, стосовно підвищення податків, депутат відмічає наступні зміни в законопроекті Кабміну:

підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5%

встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами - підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи , які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота , платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини );

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами , які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг;

встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним , внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.

Автор: Наталя Мамченко

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