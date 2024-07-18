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У Києві та 11 областях через аварії збільшать кількість відключень світла

13:25, 18 липня 2024
«Укренерго» повідомило про збільшення відключень світла у Києві та 11 областях через несправності на енергооб'єктах.
У Києві та 11 областях через аварії збільшать кількість відключень світла
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«Укренерго» повідомило про вимушене збільшення кількості відключень електроенергії у Києві та 11 областях через несправності на двох енергетичних об'єктах.

«Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться у повідомленні компанії.

В інших областях обмеження залишаються відповідно до запланованого розкладу: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги. В «Укренерго» пояснили, що застосування більше трьох черг графіків відключень означає, що обмеження стосуються більшої кількості споживачів.

Системний оператор нагадав, що графіки відключень електроенергії є наслідком восьми масованих обстрілів української енергосистеми, внаслідок чого було втрачено понад 9 ГВт потужностей.

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