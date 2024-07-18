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В Киеве и 11 областях из-за аварий увеличат количество отключений света

13:25, 18 июля 2024
«Укрэнерго» сообщило об увеличении отключений света в Киеве и 11 областях из-за неисправностей на энергообъектах.
В Киеве и 11 областях из-за аварий увеличат количество отключений света
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«Укрэнерго» сообщило о вынужденном увеличении количества отключений электроэнергии в Киеве и 11 областях из-за неисправностей на двух энергетических объектах.

«Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях», - говорится в сообщении компании.

В других областях ограничения остаются в соответствии с запланированным расписанием: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в остальные часы - три очереди. В «Укрэнерго» объяснили, что применение более трех очередей графиков отключений означает, что ограничения касаются большего количества потребителей.

Системный оператор напомнил, что графики отключений электроэнергии являются следствием восьми массированных обстрелов украинской энергосистемы, в результате чего было потеряно более 9 ГВт мощностей.

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