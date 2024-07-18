Рада сделала шаг к упрощению процедуры изменения целевого назначения земель для размещения воинских частей

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», особенно ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и учебных заведений.
Верховная Рада 18 июля приняла за основу законопроект об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны №11335.
Проект закона предусматривает:
Во избежание коррупционных рисков, связанных с изменением целевого назначения земельных участков, отнесенных к землям обороны по вышеуказанной процедуре, предлагается запретить:
Добавим, что Комитет по вопросам экологии предупредил, что принятие такого закона может привести к неограниченному изменению целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков только в силу отнесения соответствующих участков к землям обороны, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды.
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