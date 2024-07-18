Рада сделала шаг к упрощению процедуры изменения целевого назначения земель для размещения воинских частей

Особо ценные земли хотят передать военным частям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», особенно ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и учебных заведений.

Верховная Рада 18 июля приняла за основу законопроект об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны №11335.

Проект закона предусматривает:

Упрощение процедуры изменения целевого назначения особо ценных земель и лесных участков с целью их использования для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины;

Освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного производства Вооруженных сил Украины в случае использования земельных участков для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных согласно законодательству Украины.

Во избежание коррупционных рисков, связанных с изменением целевого назначения земельных участков, отнесенных к землям обороны по вышеуказанной процедуре, предлагается запретить:

дальнейшее изменение целевого назначения таких земельных участков; строительство на таких земельных участках объектов социально-культурного назначения, жилья для военнослужащих и членов их семей, а также социального и доступного жилья.

Добавим, что Комитет по вопросам экологии предупредил, что принятие такого закона может привести к неограниченному изменению целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков только в силу отнесения соответствующих участков к землям обороны, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды.