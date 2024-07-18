Руководителя центра соцобслуживания будут судить за начисление себе премий на 145 тысяч гривен

Через месяц после назначения на должность руководителя центра соцобслуживания начислял премии на 145 тысяч гривен.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против директора Территориального центра социального обслуживания Святошинского района. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, 35-летний чиновник был назначен на должность директора в феврале 2023 года по результатам конкурсного отбора. Уже через месяц после назначения он без соответствующего согласования со Святошинской районной государственной администрацией начал самостоятельно начислять себе премии за выполнение особо важных задач и за личную инициативу в улучшении деятельности подразделений центра. За несколько месяцев он получил премий на общую сумму 145 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. По санкции статьи должностному лицу грозит до 3 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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