Керівника центру соцобслуговування судитимуть за нарахування собі премій на 145 тисяч гривень

Через місяць після призначення на посаду керівника центру соцобслуговування нараховував премії на 145 тисяч гривень.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт проти директора Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало значної шкоди (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, 35-річний посадовець був призначений на посаду директора в лютому 2023 року за результатами конкурсного відбору. Вже через місяць після призначення він без відповідного погодження зі Святошинською районною державною адміністрацією почав самостійно нараховувати собі премії за виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру. За кілька місяців він отримав премій на загальну суму 145 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За санкцією статті посадовцю загрожує до 3 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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