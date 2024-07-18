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Рада зробила крок до спрощення процедури зміни цільового призначення земель для розміщення військових частин

13:07, 18 липня 2024
Особливо цінні землі хочуть передати військовим частинам.
Рада зробила крок до спрощення процедури зміни цільового призначення земель для розміщення військових частин
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів.

Верховна Рада 18 липня прийняла за основу законопроект щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони № 11335.

Проект закону передбачає:

  • Спрощення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок з метою їх використання для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України;
  • Звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва Збройних Сил України у разі використання земельних ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.

З метою уникнення корупційних ризиків, пов’язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за вищевказаною процедурою, пропонується заборонити:

  1. подальшу зміну цільового призначення таких земельних ділянок;
  2. будівництво на таких земельних ділянках об’єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла.

Додамо, що Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

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