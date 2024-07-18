Рада зробила крок до спрощення процедури зміни цільового призначення земель для розміщення військових частин

Як раніше писала «Судово-юридична газета», особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів.
Верховна Рада 18 липня прийняла за основу законопроект щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони № 11335.
Проект закону передбачає:
З метою уникнення корупційних ризиків, пов’язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за вищевказаною процедурою, пропонується заборонити:
Додамо, що Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.
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