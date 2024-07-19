Як отримати спадщину у 2024 році – сім пунктів, на які слід звернути увагу

Особливості спадкування у 2024 році.

Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла – спадкодавця, до інших осіб – спадкоємців. Спадкування може бути або за заповітом, або за законом.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили особливості спадкування у 2024 році.

Зокрема, фахівці пояснили:

- Яка черговість при спадкуванні за законом?

- Що можна успадкувати?

- Коли подавати заяву про відкриття спадщини?

Нижче зображено 7 пунктів, які допоможуть розібратися як отримати спадщину у 2024 році:

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