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Макрон назвав ключові питання саміту Європейської політичної спільноти

14:36, 18 липня 2024
Серед основних тем підтримка України та новий діалог з Британією.
Макрон назвав ключові питання саміту Європейської політичної спільноти
Джерело фото: Reuters
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Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Бленгеймського палацу у Великій Британії, де сьогодні відбувається четвертий саміт Європейського політичного співтовариства. Учасники зібрання з 47 країн підтвердили свою непохитну підтримку України. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Програма французького лідера включає спільний круглий стіл з представниками Молдови з питань захисту демократії та боротьби з іноземним втручанням і маніпулюванням інформацією, а також зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

«Цей новий саміт стане можливістю підтвердити нашу відданість миру, безпеці та стабільності на європейському континенті разом з усіма нашими партнерами, а також підтвердити нашу непохитну підтримку України», – наголошує пресслужба президента Франції.

Макрон також висловив особливі надії на розвиток діалогу з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. «Я думаю, що у нас є багато перспектив, це чудова можливість для перезавантаження наших відносин (з Великою Британією – ред.), та обговорення багатьох перспектив», – зазначив він перед початком зустрічі.

Це вже четвертий саміт Європейської політичної спільноти після попередніх зустрічей у Празі, Кишиневі та Гренаді. Європейське політичне співтовариство було створене за пропозицією Макрона у травні 2022 року під час французького головування в Раді Європейського Союзу.

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