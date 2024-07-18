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Українці запасаються готівковою через відключення енергоживлення – НБУ

20:32, 18 липня 2024
На одного жителя України станом на 1 липня припадало 65 банкнот і 181 монета.
Українці запасаються готівковою через відключення енергоживлення – НБУ
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У готівковому обігу України станом на 1 липня цього року перебувало 800,9 млрд грн. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (станом на 1 січня 2024 – 764,4 млрд грн).

Як повідомляють у НБУ, темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку.

Крім того, відключення енергоживлення, спричинені атаками росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки, підкреслюють в Нацбанку.

Так, за інформацією НБУ у готівковому обігу на 1 липня цього року перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

За даними НБУ, найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

«Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно)», - зауважують у Нацбанку.

Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їхня кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 рази відповідно порівняно з початком цього року.

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