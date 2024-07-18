Під Києвом водій наїхав на неповнолітню на нерегульованому переході

Після ДТП 15-річна дівчина в реанімації.

На вулиці Київська у Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 15-річна дівчина. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередньою інформацією, 70-річний водій автомобіля «Ravon» скоїв наїзд на дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу негайно госпіталізували до реанімаційного відділення Броварської лікарні. Стан дівчини стабільний, вона перебуває під наглядом медичних працівників.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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