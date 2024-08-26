У Києві та деяких областях 27 серпня будуть вимикати світло за графіками, — ДТЕК

За даними ДТЕК, у в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

У Києві та деяких областях 27 серпня застосовуватимуться графіки відключень світла, проте лише в тих регіонах, де взагалі можна вийти на планові відключення. В інших областях у силі залишаться екстрені відключення.

У ДТЕК передбачають, що повернутись до графіків зможуть як мінімум Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька областях.

Приблизний графік наразі виглядає так:

00:00 — 06:00 три черги;

06:00 — 11:00 чотири черги;

11:00 — 15:00 три черги;

15:00 — 21:00 чотири черги;

21:00 — 00:00 три черги.

Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

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