Ми готуємо відповідь на ракетний удар рф, - Володимир Зеленський

За його словами, мова йде і щодо застосування винищувачів F-16, і щодо операції в Курській області.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що провів розмову із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема обговорили відбиття ранкового ракетного удару. За словами глави держави, відповідь рф "ми готуємо".

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна готує "відповіді"на російські атаки.

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