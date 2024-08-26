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Володимир Зеленский повідомив про результати наради з очільниками антикорупційних та правоохоронних органів

20:38, 26 серпня 2024
План вирішення питань вони повинні представити за два тижні.
Володимир Зеленский повідомив про результати наради з очільниками антикорупційних та правоохоронних органів
Фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні повідомив про результати наради з очільниками антикорупційних та правоохоронних органів.

На нараді був присутній також Генеральний прокурор та керівник Державної прикордонної служби України.

За словами Зеленського, були доповіді щодо протидії колаборантам. План вирішення проблемних питань мають представити за два тижні. 

Також було розглянуто питання незаконного перетину кордону.

"Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - розповів Президент.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом.

У Раді заявили, що нардеп Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

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