Владимир Зеленский сообщил о результатах совещания с руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов

План решения вопросов они должны представить через две недели.

Президент Владимир Зеленский в традиционном обращении сообщил о результатах совещания с руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов.

На совещании присутствовали также Генеральный прокурор и руководитель Государственной пограничной службы Украины.

По словам Зеленского, были доклады по противодействию коллаборантам. План решения проблемных вопросов должен быть представлен через две недели.

Также был рассмотрен вопрос незаконного пересечения границы.

"Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения – докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов – все они абсолютно понятны. Нужны действия", - рассказал Президент.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было открыто уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом.

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