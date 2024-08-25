Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Наразі прокурори спільно зі слідчими та оперативними підрозділами ДБР, а також із Держприкорднослужбою проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин інциденту.

Речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом. Про це вона сказала у коментарі «Укрінформу».

«За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України», - сказала вона.

За її словами, наразі у межах кримінального провадження прокурори спільно зі слідчими та оперативними підрозділами ДБР, а також із Держприкорднослужбою проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин.

«Письмове повідомлення про підозру народному депутату скеровано поштовим зв’язком до апарату ВРУ, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР», - додала Максимець.

Згодом у ДБР повідомили, що наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група Бюро, до якої залучені також працівники Центрального апарату ДБР.

«Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону», - йдеться у повідомленні.

У ДБР додають, що наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Фото: dbr.gov.ua

Раніше нардепу Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.