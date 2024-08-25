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Скандальний нардеп Артем Дмитрук втік з України – ЗМІ

16:46, 25 серпня 2024
Артема Дмитрука помітили у Молдові.
Скандальний нардеп Артем Дмитрук втік з України – ЗМІ
Фото: focus.ua
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У суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука. Про це повідомило видання «Главред» з посиланням на співрозмовника, який дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі.

Зазначається, що депутата помітили у поліції Штефан-Воде. Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону.

Ця стаття, уточнює співрозмовник, дозволяє отримати статус біженця.

«Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови», - сказав співрозмовник.

За даними УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП «Маяки-Удобне» автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.

За даними ЗМІ, наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука. 

Також відомо, що у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Крім того, журналісти Bihus.Info знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним.

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