Практика судов
  1. В Украине

Скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины – СМИ

16:46, 25 августа 2024
Артем Дмитрук был замечен в Молдове.
Скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины – СМИ
Фото: focus.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 24 августа, в Молдавии был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук. Об этом сообщило издание «Главред» со ссылкой на собеседника, причастного к офису пограничной службы в Кишиневе.

Отмечается, что депутат был замечен в полиции Штефан-Воде. Дмитрук в присутствии следователя писал заявление о незаконном пересечении границы.

Эта статья, уточняет собеседник, позволяет получить статус беженца.

«Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Воде, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, наверное, уехал из Молдовы», - сказал собеседник.

По данным УП, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал.

В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП «Маяки-Удобное» автомобилем Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

По данным СМИ, правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, в октябре 2023 года в центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука.

Кроме того, в феврале 2024 года Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона УПЦ МП Павла Музычука, задержанного Службой безопасности Украины по подозрению в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Также журналисты Bihus.Info обнаружили доказательства сотрудничества внефракционного народного депутата Артема Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины Сергеем Чертилиным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада дала шанс освободиться дезертирам и тем, кто самовольно покинул воинскую часть - как это будет работать

Какие изменения внес парламент в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также в закон о военной службе в рамках механизма освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ.

Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

ВККС уже в четвертый раз исключает вопросы тестов для экзаменов на должности судей местных и апелляционных судов

В ВККС говорят, что все вопросы качества тестовых заданий следует адресовать НШСУ.

Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которыми установить новый вид наказания – лишение государственной награды Украины.

В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

А также постановка на военный учет мужчин до 25 лет будет проходить автоматически без прохождения ВЛК – это нужно для ускорения формирования базы данных обо всех мужчинах, которых могут призвать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова