Скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины – СМИ

Артем Дмитрук был замечен в Молдове.

Фото: focus.ua

В субботу, 24 августа, в Молдавии был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук. Об этом сообщило издание «Главред» со ссылкой на собеседника, причастного к офису пограничной службы в Кишиневе.

Отмечается, что депутат был замечен в полиции Штефан-Воде. Дмитрук в присутствии следователя писал заявление о незаконном пересечении границы.

Эта статья, уточняет собеседник, позволяет получить статус беженца.

«Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Воде, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, наверное, уехал из Молдовы», - сказал собеседник.

По данным УП, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал.

В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП «Маяки-Удобное» автомобилем Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

По данным СМИ, правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, в октябре 2023 года в центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука.

Кроме того, в феврале 2024 года Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона УПЦ МП Павла Музычука, задержанного Службой безопасности Украины по подозрению в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Также журналисты Bihus.Info обнаружили доказательства сотрудничества внефракционного народного депутата Артема Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины Сергеем Чертилиным.

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