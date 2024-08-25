Нардепу Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю

У ОГП зазначили, що у Одесі підозрюваний, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що чинному народному депутату України повідомили про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. У ОГП не вказують прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Артема Дмитрука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний нардеп Артем Дмитрук втік з України.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

«При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього», - заявили у ОГП.

У відомстві зазначають, що дії підозрюваного кваліфіковано:

- за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

- за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

«Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження», - додали у ОГП.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

- за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

- за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Також підозрюваного викликали 29 та 30 серпня до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій.

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