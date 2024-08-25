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Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного и попытку похитить оружие

17:22, 25 августа 2024
В ОГП отметили, что в Одессе подозреваемый, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного и попытку похитить оружие
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Офис Генерального прокурора сообщил, что действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство.

В ОГП не указывают фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет об Артеме Дмитруке.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.

«При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить находившееся у последнего оружие», - заявили в ОГП.

В ведомстве отмечают, что действия подозреваемого квалифицированы:

– по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины – умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей;

– по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины – оконченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

«Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения», - добавили в ОГП.

Действия подозреваемого квалифицированы:

– по ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

– по ч. 1 ст. 296 УК Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Также подозреваемый был вызван 29 и 30 августа к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины.

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