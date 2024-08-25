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Илон Маск раскрыл имена акционеров, которые помогли ему купить Twitter: среди них олигархи из рф

17:04, 25 августа 2024
В документе перечислено около 100 компаний, имеющих долю в X, хотя многие из них представляют разные фонды, контролируемые одной фирмой или лицом.
Илон Маск раскрыл имена акционеров, которые помогли ему купить Twitter: среди них олигархи из рф
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В США Федеральный суд Калифорнии постановил раскрыть список владельцев соцсети Х (бывший Twitter). Миллиардер Илон Маск, ранее отказывавшийся передавать список, был вынужден предоставить его. Среди акционеров Х есть подсанкционные российские олигархи и их дети, передает Washington Рost.

Пока список общественности еще не представлен и, как пишет издание, «неизвестно, когда это произойдет, но случиться должно». Однако издание нашло и обнародовало «неотредактированную версию» этого списка.

«Похоже, купить Twitter Илону Маску помогли весьма сомнительные личности», – отмечает издание. Основной упор делается на рэпере Шонне «Дидди» Комбси, основателе Oracle Ларри Эллисоне, саудовском принце Альвалиди бин Талали (последний в списке фигурирует трижды – как личность и как представитель двух инвестиционных компаний), а также ряде известных американских поклонников Трампа.

Однако в списке есть и российские подсанкционные миллиардеры Петр Авен и Вадим Мошкович.

Петр Авен и Вадим Мошкович формально в списке не фигурируют, потому что они под санкциями. Однако практически первой в списке числится 8VC Opportunities Fund II, LP. В данной фирме работают дети Авена и Мошковича Денис и Евгений.

Напомним, ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

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