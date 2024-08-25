Ілон Маск розкрив імена акціонерів, які допомогли йому купити Twitter: серед них олігархи з рф

У документі перелічено майже 100 компаній, які мають частку в X, хоча багато з них представляють різні фонди, контрольовані однією фірмою чи особою.

У США Федеральний суд Каліфорнії постановив розкрити список власників соцмережі Х (колишній Twitter). Мільярдер Ілон Маск, який раніше відмовлявся передавати список, був змушений надати його. Серед акціонерів Х є підсанкційні російські олігархи та їхні діти, передає Washington Рost.

Наразі список громадськості ще не представлено і, як пише видання, «невідомо, коли це станеться, але статися повинно». Проте видання знайшло й оприлюднило «невідредаговану версію» цього списку.

«Схоже, купити Twitter Ілону Маску допомогли вельми сумнівні особи», – зазначає видання. Основний акцент робиться на репері Шоні «Дідді» Комбсі, засновнику Oracle Ларрі Еллісоні, саудівському принцу Альваліді бін Талалі (останній у списку фігурує тричі – як особистість та як представник двох інвестиційних компаній), а також низці відомих американських прихильників Трампа.

Також у списку є і російські підсанкційні мільярдери Петро Авен і Вадим Мошкович.

Петро Авен та Вадим Мошкович формально у списку не фігурують, бо вони під санкціями. Проте практично першою у списку значиться 8VC Opportunities Fund II, LP. У зазначеній фірмі працюють діти Авена та Мошковича Денис та Євген.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

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