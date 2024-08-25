Илон Маск призвал освободить Павла Дурова и запустил соответствующий хэштег в соцсети Х

Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции: «Точка зрения: Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем».

Владелец социальной сети Х Илон Маск призвал освободить основателя и генерального директора мессенджера Телеграм Павла Дурова, задержанного во Франции. Также он запустил хэштег FreePavel (освободите Павла).

«Точка зрения: Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем», – написал Маск, комментируя пост другого пользователя о задержании Дурова.

Также он создал хэштег FreePavel под видео, на котором Дуров обсуждает с американским журналистом Такером Карлсоном вопросы свободы слова в Интернете и доволен тем, что Маск приобрел соцсеть Х.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, когда он вышел из своего частного самолета. Ему могут объявить о подозрении в соучастии в терроризме, продаже наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

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