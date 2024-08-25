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Незаконный выезд нардепа Дмитрука из Украины: правоохранители открыли уголовное производство

20:04, 25 августа 2024
Сейчас прокуроры совместно со следственными и оперативными подразделениями ГБР, а также с Госпогранслужбой проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.
Незаконный выезд нардепа Дмитрука из Украины: правоохранители открыли уголовное производство
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Спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было возбуждено уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом. Об этом она сказала в комментарии «Укринформу».

«По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины», – сказала она.

По ее словам, в настоящее время в рамках уголовного производства прокуроры совместно со следственными и оперативными подразделениями ГБР, а также с Госпогранслужбой проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.

 «Письменное сообщение о подозрении народному депутату направлено почтовой связью к аппарату ВРУ, по известным местам жительства и жилищно-эксплуатационным организациям, а значит считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР», - добавила Максимец.

Позже в ГБР сообщили, что в настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа Бюро, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата ГБР.

«Идут неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы», - говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что решается вопрос о сообщениях о подозрениях.

Производство нарушено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

Фото: dbr.gov.ua

Ранее нардепу Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного и попытку похитить оружие.

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