В Чехии мужчине и женщине грозит тюрьма, потому что их ребенок 2 года не ходил в школу

Родителей обвинили в том, что они поставили под угрозу воспитание ребенка.

В Чехии правоохранители возбудили уголовное дело против 64-летнего мужчины и 47-летней женщины из-за того, что они почти два года не не обращали внимания на то, что ребенок не посещает школу, передает издание Novinky.

Отмечается, что пара из Чешского Крумлова обвинили в том, что они поставили под угрозу воспитание ребенка. За два учебных года ребенок пропустил 1900 часов занятий.

«В течение двух учебных лет, 2022/2023 и 2023/2024, они не обращали внимания на то, что ребенок не посещал школу», – сообщил представитель полиции Милан Байчура.

Хотя начальная школа неоднократно предупреждала обвиняемую пару о том, что ребенок не посещает школу, никто из них не отреагировал.

По словам спикера полиции, правоохранители расследуют небольшое количество подобных дел, но не с таким большим количеством пропущенных часов.

В издании добавляют, что мужчине и женщине грозит несколько лет тюрьмы за совершение преступления, связанного с препятствием к воспитанию ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.