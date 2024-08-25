Заболеваемость коронавирусом в Украине летом выросла почти в 13 раз — Минздрав

Только в августе в Украине зафиксировали более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич сообщила, что в стране резко возросла заболеваемость на COVID. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, за неполный август в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч случаев коронавируса. Для сравнения в июне таких случаев было всего 2300.

«Еще во времена пандемии было введено законодательство, по которому можно получить больничный дистанционно – это уменьшает количество контактов, и находясь дома можно обратиться к врачу, проконсультироваться и на 5 дней получить справку о нетрудоспособности», – сказала замминистра.

Также она добавила, что если заболевание длится более 5 дней, это свидетельствует о тяжелых симптомах, поэтому следует физически обратиться к врачу и получить лечение.

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