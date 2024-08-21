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Новый штамм FLiRT: за август более 26 тысяч украинцев заболели COVID-19

17:58, 21 августа 2024
На лечении в госпиталях остаются до 2,5 тысячи пациентов.
Новый штамм FLiRT: за август более 26 тысяч украинцев заболели COVID-19
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За первую половину августа более 26 тысяч украинцев заразились новым штаммом коронавируса FLiRT. В частности, на лечении в больницах остается до 2,5 тыс. пациентов. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"В июне мы регистрировали, что 2300 украинцев заболели COVID-19. В июле, когда мы начали регистрировать появление этого штамма (FLiRT, - ред.), мы уже видели 11,5 тысячи, и за первую половину августа немного больше 26 тысяч украинцев обратились за медицинской помощью", - рассказал Кузин.

Он подчеркнул, что на стационарном лечении находится относительно немного пациентов – от 2 до 2,5 тысяч. Более 80% больных – это люди в возрасте 60 лет и старше, которые не были вакцинированы вообще или за последний год.

Отмечается, что FLiRT — не характеризуется повышенным уровнем госпитализации или чрезвычайно сложным течением, но вместе с тем он гораздо быстрее передается и поэтому имеет волнообразную заболеваемость.

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