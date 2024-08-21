Новий штам FLiRT: за серпень понад 26 тисяч українців захворіли на COVID-19

На лікуванні у шпиталях залишаються до 2,5 тисяч пацієнтів.

За першу половину серпня понад 26 тисяч українців заразилися новим штамом коронавірусу FLiRT. Зокрема, на лікуванні у шпиталях залишаються до 2,5 тис. пацієнтів. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У червні ми реєстрували, що 2300 українців захворіли на COVID-19. У липні, коли ми почали реєструвати появу цього штаму (FLiRT, - ред.), ми вже бачили 11,5 тисячі, і за першу половину серпня трішки більше ніж 26 тисяч українців звернулися по медичну допомогу", - розповів Кузін.

Він наголосив, що на стаціонарному лікуванні перебуває відносно небагато пацієнтів - від 2 до 2,5 тисячі. Понад 80% хворих - це люди віком 60 років і старші, які не були вакциновані взагалі або впродовж останнього року.

Зазначається, що FLiRT — не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації, або надзвичайно складним перебігом, але разом з тим він набагато швидше передається і через це має хвилеподібну захворюваність.

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