Захворюваність на коронавірус в Україні влітку зросла майже в 13 разів — МОЗ

Тільки у серпні в Україні зафіксували понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Заступника міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич повідомила, що в країні різко зросла захворюваність на COVID. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків коронавіруса. Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

«Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно - це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність», - сказала заступник міністра.

Також вона додала, що якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря та отримати лікування.

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