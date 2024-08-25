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Скандальний нардеп Артем Дмитрук з Молдови полетів в Італію — ЗМІ

18:52, 25 серпня 2024
Артем Дмитрук з Кишинева відправився до Риму.
Скандальний нардеп Артем Дмитрук з Молдови полетів в Італію — ЗМІ
Фото: unian.net
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Як відомо, 24 серпня у Молдові помітили скандального народного депутата України Артема Дмитрука.

Згодом стало відомо, що депутат полетів в Італію. Про це повідомило видання УП з посиланням на  поінформовані джерела у правоохоронних органах.

«Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними джерел в українських правоохоронних органах, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт «Кишинів» полетів в Італію (рейс о 17:40 Кишинів - Рим)», - пише видання.

Водночас джерела УП в Молдові повідомляють, що з Кишинева до Риму нардеп вилетів у неділю вдень.

Раніше нардепу Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю.

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