Павло Дуров летів до Парижа разом зі своєю дівчиною — розкрито її особистість

Засновник Telegram Павло Дуров летів у Париж із криптокоучем Юлією Вавіловою.

Як відомо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Пізніше ЗМІ розкрили особистість загадкової дівчини, яка прилетіла до Парижа разом із Павлом Дуровим.

Зазначається, що дівчину звуть Юлія Вавілова, вона є стрімером та криптокоучем. Раніше її бачили із засновником Telegram у Дубаї.

Крім того, їхній зв'язок підтверджують соціальні мережі Вавилової. 16 серпня вона опублікувала пост про приїзд до Азербайджану з Казахстану, і саме тоді там був Дуров. При цьому за останню добу Юлія не з'являлась у мережі.

За даними агентства AFP, Павло Дуров планував провести вечір у французькій столиці та залишитися на вечерю.

«Інше джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило, що засновник Telegram прибув з Баку і планував провести як мінімум один вечір у Парижі, де також збирався повечеряти», - пише агентство.

Нагадаємо, що Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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