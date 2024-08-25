Практика судів
  1. В Україні

Ніщо не зупинить рішення, час якого настав: Ярослав Юрчишин прокоментував затримання Павла Дурова і жорстке регулювання Telegram

12:18, 25 серпня 2024
На думку Ярослава Юрчишина, настав час жорстко зарегулювати Telegram.
Ніщо не зупинить рішення, час якого настав: Ярослав Юрчишин прокоментував затримання Павла Дурова і жорстке регулювання Telegram
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер. 

"В усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання Телеграм. Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій", - написав Юрчишин.

За його словами "ніщо не зупинить рішення, час якщо настав ще у 2022 році".

Також він додав, що Дуров йде на співпрацю зі слідстівом, щоб не бути виданим рф. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, ще на початку року, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Про те, що треба зробити з Telegram висловився зокрема голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт (нагадаємо, що ГО «Інтерньюз-Україна» входить до переліку критично важливих організацій, які фінансуються іноземними донорами, і має право на бронювання своїх працівників до 100%).

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зауважив, що «на регуляцію немає ресурсів».

«Судово-юридична газета» писала про причини, через які окремі громадські організації лобіюють ідею заборони Telegram в Україні.

Народна депутата Ірина Констанкевич заявила, що наразі в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова