Ничто не остановит решение, время которого наступило: Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание Павла Дурова и жесткое регулирование Telegram

По мнению Ярослава Юрчишина, пора жестко зарегулировать Telegram.

Председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

"Во всем мире внедряют более жесткое регулирование Телеграм. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ведь именно мы на передовой", - написал Юрчишин.

По его словам, "ничто не остановит решение, время, когда наступило еще в 2022 году".

Также он добавил, что Дуров идет на сотрудничество со следствием, чтобы не быть выданным в рф.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине с опцией его запрета в случае, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Напомним, еще в начале года, 28 февраля, Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

О том, что нужно сделать с Telegram, высказался в частности председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт (напомним, что ОО «Интерньюз-Украина» входит в перечень критически важных организаций, финансируемых иностранными донорами, и имеет право на бронирование своих работников до 100%).

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что «на регуляцию нет ресурсов».

«Судебно-юридическая газета» писала о причинах, по которым отдельные общественные организации лоббируют идею запрета Telegram в Украине.

Народная депутата Ирина Констанкевич заявила, что в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов.

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