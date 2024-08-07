В Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов, — нардеп Ирина Констанкевич

Ирина Констанкевич отметила, что по вопросу Telegram в Раде уже работают над усовершенствованием законодательства, учитывая международный опыт.

Народная депутата Ирина Констанкевич заявила, что в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов. Об этом она сказала в эфире телемарафона «Единые новости».

Она отметила, что структура Telegram разнообразна, в частности, существуют как зарегистрированные пользователи, так и анонимные каналы, распространяющие российскую пропаганду.

По словам Ирины Констанкевич, с точки зрения безопасности важно оценить, какой вред эти каналы могут нанести украинскому обществу во время войны.

«Перспективы для анализа работы Телеграмм-канала есть, но мы хотим опираться на украинское законодательство, если мы будем говорить о закрытии, а также на международную практику», - добавила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине с опцией его запрета в случае, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Напомним, еще в начале года, 28 февраля, Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине. О том, что нужно сделать с Telegram, высказался в частности председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт (напомним, что ОО «Интерньюз-Украина» входит в перечень критически важных организаций, финансируемых иностранными донорами, и имеет право на бронирование своих работников до 100%).

Как отметил Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграм».

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что «на регуляцию нет ресурсов».

«И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимание на эти угрозы – не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем», - подчеркнул он.

Следовательно, как отметил Потураев, Украина может отреагировать только путем отключения Telegram в Украине.

Техническая возможность для этого, по его словам, «конечно, есть».

Еще «Судебно-юридическая газета» писала о причинах, по которым отдельные общественные организации лоббируют идею запрета Telegram в Украине.

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