В Верховной Раде вернулись к обсуждению законопроекта о запрете использования Telegram чиновникам, если тот не предоставит Нацсовету структуру собственности

Комитеты Верховной Рады обсудили законопроект Николая Княжицкого о регулировании Telegram в Украине.

В парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предлагает обязать Telegram по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т. д. Также предлагается запретить государственным органам и должностным лицам пользоваться Telegram, если его структура собственности раскрыта не будет и, соответственно, в Украине ее признают «непрозрачной». Предлагается также в случае неразглашения владельцем Telegram данных о структуре собственности запретить использовать соцсеть банкам для информирования клиентов и т.п.

Итак, 10 июля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый Никитой Потураевым, и Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, возглавляемый Ярославом Юрчишином при поддержке проекта Совета Европы «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине» провели круглый стол по обсуждению указанного законопроекта.

Как указал Николай Княжицкий, «об опасности телеграма регулярно напоминают все государственные органы, среди них - СНБО, СБУ, Нацполиция, Минобороны и т.д. Так что нет спора, что нужно урегулировать такие платформы. Спор может касаться только того, как это сделать».

Он акцентировал, что платформы общего доступа к информации сейчас «находятся в серой зоне законодательства» и упоминаются лишь частично в Законе Украины «О медиа».

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук напомнила, что в европейском законодательстве медиа и платформы общего доступа к информации регулируются разными актами и регуляторы не могут быть одинаковыми. А Закон «О медиа» предоставил возможность регистрироваться как медиа отдельным пользователям этих платформ, которые ведут себя как медиа.

Участники дискуссии различно видят пути правового регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации. Часть экспертов апеллирует к новому закону Европейского союза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), рассматривающем эти платформы как посредников услуг хостинга. Другие - подчеркивают, что у Евросоюза нет сейчас таких вызовов, как Украина, поэтому нам необходимо более эффективно отстаивать свои интересы безопасности.

Как сообщает сайт парламента, «присутствующие сошлись во мнении, что органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица должны прекратить пользоваться сервисами телеграма, поскольку его репутация сомнительна».

Напомним, что 28 февраля Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Также он назвал Telegram «каналом ФСБ» и призвал государственные органы пользоваться другими соцсетями, в том числе принадлежащими компании Марка Цукерберга Meta. Напомним, что проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, и соответственно, жалобами, занимаются в частности общественные организации, работающие в Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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