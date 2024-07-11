Аспиранты-контрактники не потеряют бронь от мобилизации, однако в МОН назвали нюанс

В 2024 году изменились правила поступления в аспирантуру на контрактной основе.

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Для украинских аспирантов-контрактников, которые уже учатся, сохранят бронь от мобилизации. Однако правила поступления в аспирантуру на контрактной основе изменились в этом году. Об этом в интервью OBOZ.UA сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

«Если человек уже учится, то он и доучится, никто его в армию не заберет», - отметил Винницкий.

Начиная с 2024 года, поступить в аспирантуру на контракт можно только на заочную или вечернюю формы обучения. Аспиранты на этих формах обучения не будут иметь права на отсрочку от призыва.

«Теперь и посмотрим, сколько на самом деле в Украине людей, которые хотят поступить в аспирантуру именно ради науки», - добавил Винницкий.

Также Винницкий отметил, что количество бюджетных мест в аспирантуре в этом году возрастет вдвое по сравнению с прошлым годом - с 3200 до 7000 мест. Это должно практически покрыть реальное количество аспирантов. До полномасштабной войны их было около 7-8 тысяч человек.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила о возобновлении обучения в аспирантуре, чтобы, как отметили в МОН, «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации».

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

Кроме того, аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены, чтобы доказать, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.

По словам председателя подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной, государственный зачет по иностранному и украинскому языкам поможет «отфильтровать людей, которые знают языки на недостаточном уровне».

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