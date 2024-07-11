Аспіранти-контрактники не втратять бронь від мобілізації, проте в МОН назвали нюанс

У 2024 році змінилися правила вступу до аспірантури на контрактній основі.

Джерело фото: ukranews.com

Для українських аспірантів-контрактників, які вже навчаються, збережуть бронь від мобілізації. Проте правила вступу до аспірантури на контрактній основі змінилися цього року. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький.

«Якщо людина вже вчиться, то вона й довчиться, ніхто її до армії не забере», — зазначив Вінницький.

Починаючи з 2024 року, вступити до аспірантури на контракт можна лише на заочну або вечірню форми навчання. Аспіранти на цих формах навчання не матимуть права на відстрочку від призову.

«Тепер і подивимося, скільки насправді в Україні людей, які хочуть вступити до аспірантури саме заради науки» — додав Вінницький.

Також Вінницький зазначив, що кількість бюджетних місць в аспірантурі цього року зросте вдвічі порівняно з минулим роком — з 3200 до 7000 місць. Це має практично покрити реальну кількість аспірантів. До повномасштабної війни їх було близько 7-8 тисяч осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі, щоб, як зазначили в МОН, «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах.

Крім того, аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться скласти спеціальні державні іспити, щоб довести, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної, державний залік з іноземної та української мов допоможе «відфільтрувати людей, які знають мови на недостатньому рівні».

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