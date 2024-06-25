Аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться скласти спеціальні державні іспити – МОН

Спеціальні державні іспити чекають аспірантів, які вступили у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які, як підкреслив міністр освіти, Оксен Лісовий, не дають право на відстрочку.

Крім того, у 2024 році Міністерство освіти і науки України запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

«Ми цьогоріч запроваджуватимемо саме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру не за призначенням» - зазначив він.

За словами Винницького, до 2022 р. щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тис. осіб, у 2022 р. кількість вступників збільшилася до 15 тис.

Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тис. осіб, із них 91 тис. чоловіки 25-60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста.

Заступник міністра освіти повідомив, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет. На заочній/вечірній формі навчання залишається можливість навчатися також за контрактом.

Серед держіспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 р., буде єдиний державний залік з іноземної мови. Винницький додав, що складатимуть його в «жовтні-листопаді».

Автор: Наталя Мамченко

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