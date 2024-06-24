МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
«Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура.
Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024.
Отже, ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК — 160. І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи.
Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо.
Наступне — вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000.
Тепер трохи цифр для загальної картини.
До початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей. Вступали на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах.
Цього року ми запровадили обов’язковий тест для вступу до аспірантури — ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри. І ось, у 2024, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів.
Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше — національній безпеці.
Те, що система освіти стала такою «дірою» для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення.
Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість. А інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших. Так не повинно бути.
Про всі факти фіктивного навчання прошу повідомляти до правоохоронних органів» - зазначив Оксен Лісовий.
Автор: Наталя Мамченко
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