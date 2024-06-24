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МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

18:14, 24 червня 2024
До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.
МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку
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Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура.

Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024.

Отже, ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК — 160. І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи.

Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо.

Наступне — вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000.

Тепер трохи цифр для загальної картини.

До початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей. Вступали на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах.

Цього року ми запровадили обов’язковий тест для вступу до аспірантури — ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри. І ось, у 2024, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів.

Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше — національній безпеці.

Те, що система освіти стала такою «дірою» для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення.

Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість. А інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших. Так не повинно бути.

Про всі факти фіктивного навчання прошу повідомляти до правоохоронних органів» - зазначив Оксен Лісовий.

Автор: Наталя Мамченко 

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МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

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