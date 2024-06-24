МОН меняет правила поступления на аспирантуру в 2024 году – вступить на контракт можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку

В аспирантуру вступить на контракт можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку.

Вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый.

«Не секрет, что в последние два года стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура.

Жажда знаний – это прекрасно. Фиктивное обучение – нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024 году.

Итак, ЕВИ остается. Проходной балл в части ТЗНК — 160. И эта часть обязательна для допуска к вступительным испытаниям учреждения или учреждения.

Иностранный язык сдается и является обязательным для поступления в магистратуру, но не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем.

Следующее — вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку. Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000.

Теперь немного цифр для общей картины.

До начала полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру (и бюджет, и контракт) поступали около 7-8 тысяч человек. Поступали на основании экзаменов непосредственно в ЗВО и научных учреждениях.

В этом году мы ввели обязательный тест для поступления в аспирантуру – ЕВИ. Его также составляют и будущие магистры. И вот, в 2024 году, для составления ЕВИ всего зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них – это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее – 91 561 человек. Рекорд всех рекордов.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды наука в Украине стала такой популярной. По-настоящему. И мы делаем шаги по этому направлению. Но сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, вредящая качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное — национальной безопасности.

То, что система образования стала такой «дырой» для уклонения, свидетельствует о симптомах ее запущенности. И именно поэтому мы приступили к ее комплексной трансформации. Ибо качество образования и ценности, которые питаются в этой системе, имеют значение.

Нельзя жить в мире двойных стандартов, где одни защищают свободу, правду, достоинство и справедливость. А другие поступают наоборот и учат детей первых. Так быть не должно.

Обо всех фактах фиктивного обучения прошу сообщать в правоохранительные органы» - отметил Оксен Лисовый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.