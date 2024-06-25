Чтобы вернуть ЕСВ, уплаченный по ошибке или излишне, следует подать в ГНС заявление в электронной форме.

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Главное управление Государственной налоговой службы разъяснило, как вернуть ошибочно уплаченный единый социальный взнос.

Возврат или переброс ошибочно/лишне уплаченных средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование осуществляется на основании заявления плательщика и осуществляется только в пределах счетов ЕСВ.

Образец заявления находится в приложении 1 приказа Министерства финансов Украины от 23.07.2021 г. № 417 «Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины) 09.09.2021 г. под № 1185/36807).

Отмечается, что:

- на каждую платежную инструкцию оформляется отдельное заявление, к которому прилагается копия платежной инструкции об уплате;

- на платежной инструкции необходимо написать «согласно оригиналу», дата, подпись, ФИО руководителя или предпринимателя, печать при наличии (для юридических лиц);

- на заявлении обязательно указывается: подпись, ФИО и печать при наличии (для юридических лиц);

– в заявлении заполняются все пункты.

Заявление можно подать в Электронном кабинете плательщика через меню «Переписка с ДПС». Заявление и платежный документ сканируется одним файлом в формате PDF.

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