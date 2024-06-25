Практика судів
  1. В Україні

Як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок

07:00, 25 червня 2024
Щоб повернути ЄСВ, сплачений помилково чи надміру, слід подати до ДПС заяву в електронній формі.
Як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби роз’яснило, як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок.

Повернення або перекид помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.

Зразок заяви знаходиться у додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 р. за № 1185/36807).

Зауважується, що:

- на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;

- на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);

- на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);

- в заяві заповнюються всі пункти.

Заяву можна подати в Електронному кабінеті платника через меню «Листування з ДПС». Заява та платіжний документ сканується одним файлом в форматі pdf.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій керував автомобілем напідпитку, але повідомив суду, що керував Mitsubishi не він, а автопілот: що вирішив суд

Поліція та суд хоч і послухали про технічні характеристики сучасних автомобілів, але не повірили водію.

Засуджених, які не відбули покарання внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації звільнять від подальшого відбуття покарання – Комітет рекомендував законопроект

Також пропонується виключити з КПК статтю 615-1 «Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану» та натомість доповнити КПК новим розділом щодо особливостей досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації.

Для того, щоб навчання не перетворилося на інструмент уникнення мобілізації, – МОН роз’яснило нові правила вступу до аспірантури

Вступ в аспірантуру здійснюватиметься виключно за державним замовленням: МОН опублікувало роз’яснення щодо оновлених правил вступу до аспірантури у 2024 році.

МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео