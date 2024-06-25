Щоб повернути ЄСВ, сплачений помилково чи надміру, слід подати до ДПС заяву в електронній формі.

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Головне управління Державної податкової служби роз’яснило, як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок.

Повернення або перекид помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.

Зразок заяви знаходиться у додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 р. за № 1185/36807).

Зауважується, що:

- на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;

- на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);

- на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);

- в заяві заповнюються всі пункти.

Заяву можна подати в Електронному кабінеті платника через меню «Листування з ДПС». Заява та платіжний документ сканується одним файлом в форматі pdf.

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