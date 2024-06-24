У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Джерело фото: ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів 24 червня повідомили, що через проблеми в енергосистемі країни, у вихідні дні, протягом невизначеного часу, не функціонуватиме веб-сайт ВККС.

Відповідно, не будуть доступні електронна система декларування для подання декларацій доброчесності судді та декларацій родинних зв’язків судді.

Також у вихідні не буде працювати нещодавно створений електронний кабінет суддівської кар’єри.

Зазначимо, що проблеми у роботі сайту ВККС виникли ще ввечері 21 червня, а відновив свою роботу сайт Комісії 24 червня близько 12:00.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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